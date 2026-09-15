ПВО за ночь сбила 222 беспилотника над Россией

Подразделения противоздушной обороны в течение ночи отразили атаку 222 украинских беспилотников самолетного типа на российские регионы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областями, Татарстаном, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Ростовской области уничтожены более 30 беспилотников и ракет в Таганроге и девяти районах области. В Таганроге в результате ракетной атаки никто не пострадал, но есть последствия на земле. По данным властей, повреждены остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, а также склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения). Ведется работа по ликвидации возгораний.

В Самарской области сбито более 40 БПЛА, после атаки повреждены промпредприятие и несколько жилых домов, в них выбиты стекла, уточнил губернатор Вячеслав Федорищев. Погибших нет. По словам главы региона, на данный момент идет сбор информации о последствиях налета беспилотников.

Над Воронежем и семью районами Воронежской области перехвачено 16 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, обошлось без пострадавших, но из-за падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены четыре частных дома.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube