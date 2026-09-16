Вытащил из окна и убил: медведь расправился с женщиной в Красноярском крае

В Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства гибели 66-летней женщины от нападения медведя, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, хищник расправился с жительницей деревни Верхний Кебеж на юге Красноярского края в ночь на среду, 16 сентября. «От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины трагедии. Жителей просят не ходить в лес за грибами и ягодами и воздержаться от прогулок на природе из-за высокой активности медведей.

В ведомстве уточнили, что погибшую женщину нашли во дворе собственного дома. При этом одно из окон дома было открыто. По данным следствия, женщина жила одна.

Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

В то же время в оперативных службах региона сообщили, что медведь мог вытащить жертву из окна, когда женщина выглянула на шум. «Вероятнее всего, женщина… услышала шум, решила, что кто-то лазит на территории ее ограды. Она выглянула в окно, и медведь ее оттуда выхватил», – рассказал собеседник ТАСС. Зверь после нападения бросил тело на участке и убежал.

Медвежьи когти под окном, из которого медведь вытащил женщину, фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

За последний месяц в Красноярском крае четыре человека стали жертвами нападения медведей. На двух пенсионерок, собиравших грибы, хищник напал в лесу Енисейского округа. С мужчиной медведь расправился в лесном массиве в поселке Южно-Енисейском Мотыгинского округа.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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