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ФАС выявила дорожный картель на 8,7 млрд рублей

Фото из архива официального сайта ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки сговора при заключении контрактов на ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «Техстройконтракт», «Дорэнергострой», «Дорсервис», «Дормеханизация», «Виастрой», «Битумикс», «ДЭП № 19» и «ДЭП № 12».

Компании подозревают в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на выполнение работ по ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края.

Общая сумма начальной стоимости контрактов составляет 8 745 844 818 рублей, отметили в ведомстве.

«В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП», – заключили в ФАС.

Москва, Зоя Осколкова