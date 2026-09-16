ФАС выявила дорожный картель на 8,7 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки сговора при заключении контрактов на ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «Техстройконтракт», «Дорэнергострой», «Дорсервис», «Дормеханизация», «Виастрой», «Битумикс», «ДЭП № 19» и «ДЭП № 12».

Компании подозревают в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на выполнение работ по ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края.

Общая сумма начальной стоимости контрактов составляет 8 745 844 818 рублей, отметили в ведомстве.

«В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП», – заключили в ФАС.

Москва, Зоя Осколкова