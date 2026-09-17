Ярославский НПЗ поврежден при налете БПЛА

В Ярославле при массированном налете беспилотников ВСУ поврежден нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
На НПЗ зафиксированы возгорания, на месте работают пожарные. Жертв и пострадавших нет, уточнил глава региона.
Кроме того, по данным Евраева, упавшими обломками дронов выбиты окна нескольких многоквартирных домов и повреждены автомобили.
Всего в течение ночи над регионом уничтожено 65 БПЛА, уточнил губернатор.
«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет», – добавил Евраев.
В аэропорту Ярославля с 1:35 мск действуют ограничения на полеты, следует из данных Росавиации.
Ярославль, Наталья Петрова