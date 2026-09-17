В Москве задержали жителя Севастополя за поставки вооружений для ВСУ

Спецслужбы задержали в Московском регионе мужчину, которого подозревают в организации поставок вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Московского региона задержан житель города Севастополь, гражданин России, 1979 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). По заданию куратора он организовывал контрабандные поставки оружия для последующего использования в зоне специальной военной операции.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 («Контрабанда вооружения и иной военной техники группой лиц по предварительному сговору»).

Москва, Зоя Осколкова