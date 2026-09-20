ВСУ направили на Москву 151 беспилотник

В ночь на 20 сентября Москва пережила новый массовый налет беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще 20 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве.
Об этом в канале МАКС сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. «Уничтожены еще 20 беспилотников», – написал Собянин.
Таким образом, общее число сбитых и подавленных в небе Москвы беспилотников достигло 151.
На местах падения обломков работают оперативные службы.
Москва, Елена Васильева
© 2026, РИА «Новый День»