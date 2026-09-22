В Белгородской области 11 жителей пострадали из-за ударов ВСУ

В Белгородской области из-за атак ВСУ за последние сутки пострадали 11 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.

«В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах получили ранения 11 человек. Шестеро пострадавших продолжают лечение в больницах»», – говорится в сообщении.

Врио губернатора добавил, что ВСУ атаковали регион 158 раз за минувшие сутки. Были нанесены удары по Белгороду, а также по 15 округам – Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому.

При этом противник восемь раз применил артиллерию, реактивные системы залпового огня и 12 раз сбрасывал взрывные устройства с дронов. Противовоздушная система обороны перехватила 107 беспилотников.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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