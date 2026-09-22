Один человек погиб и четверо ранены при атаке БПЛА на Самарскую область

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Самарскую область погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь в медучреждениях.

«Ликвидацией последствий атаки занимаются экстренные службы. Работает оперативный штаб», – добавил глава региона.

Утром Федорищев сообщал об уничтожении десятков дронов ВСУ, атаковавших Самарскую область в ночь на 22 сентября. По его словам, «враг целился в промышленные предприятия». При налете БПЛА были повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили, уточнил губернатор.

Глава города Новокуйбышевска Виктория Каткова сообщила об отражении беспилотной атаки на промпредприятие.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 297 украинских БПЛА в 15 российских регионах, в том числе в Самарской области.

Самара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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