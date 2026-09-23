Нерюнгринская ГРЭС в Якутии не работает из-за пожара. Власти рассмотрят вопрос о введении режима ЧС

В Якутии Нерюнгринская ГРЭС остановила работу после пожара на трансформаторной подстанции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нерюнгринского района. Глава района Максим Терещенко объявил режим повышенной готовности. Власти рассмотрят введение режима ЧС из-за пожара на ГРЭС.

«Ситуация на ГРЭС продолжает оставаться сложной. В настоящее время станция не работает. Для органов власти первоочередная задача – наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор», – сказано в сообщении администрации.

На станции продолжаются аварийно-восстановительные работы, специалисты ищут оптимальные технические решения.

«На утро 23 сентября по Серебряному Бору самая сложная ситуация. За ночь температура носителя снизилась на 1 градус. Ведется восстановление для запуска котлов на мазуте. В Нерюнгри ведется запуск водогрейной котельной, греют мазут для розжига», – написал Терещенко в «Максе».

Глава Якутии Айсен Николаев оценил ситуацию на Нерюнгринской ГРЭС как сложную. Он поручил рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору для оперативного принятия решений.

«В районе задействованы все необходимые силы и средства. Важно как можно быстрее восстановить устойчивую работу станции, в том числе по временной схеме», – написал Николаев в «Максе».

Напомним, утром 22 сентября на Нерюнгринской ГРЭС загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал работник станции. МЧС назвало предварительной причиной возгорания аварийную работу электрооборудования.

Якутск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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