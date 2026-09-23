Медведи взяли в осаду город в Хакасии

Власти города Абаза в Хакасии заявили о медвежьей осаде населенного пункта. Минувшей ночью хищники вышли в город со всех сторон, в итоге пришлось от них отстреливаться. Об этом сообщил замглавы Хакасии Дмитрий Бученик.

«Тревожная ночь выдалась в Абазе. Таежный город фактически в медвежьей осаде – выходы зверей фиксировались со всех сторон», – написал он в «Максе».

По словам чиновника, медведей пришлось отгонять в районе городского моста, садов Абазы-Заречной и у дачного общества «Черемушки». Троих хищников застрелили, остальных удалось прогнать обратно в лес.

Бученик уточнил, что один из убитых медведей был огромным. Другой, убегая через дачи, снес забор.

Накануне министр природных ресурсов и экологии Хакасии Владимир Лебедев анонсировал введение в регионе режима повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в населенных пунктах. По его словам, с июля в республике ликвидировано 117 медведей, из них 37 – в районе Абазы.

Ранее сообщалось, что ночью на севере Красноярского края медведь расправился с 39-летним охранником на стоянке лесозаготовочной техники.

Абаза, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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