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В Брянской области из-за удара дрона ВСУ пострадали не менее 12 человек

ВСУ нанесли удар по городу Трубчевску в Брянской области. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, пострадали не менее 12 мирных жителей, в том числе дети.

«Враг нанес удар с помощью БпЛА. Ранены 12 человек, из них девять – студенты. Один из ребят в тяжелом состоянии», – написал глава региона в «Макс».

По словам Ковальчука, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу.

Губернатор призвал жителей был внимательными и аккуратными и соблюдать меры предосторожности, а при обнаружении подозрительных предметов сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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