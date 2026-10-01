Россиянам нужно включить уведомления обо всех банковских операциях, чтоб не стать жертвой мошенников – Лантратова

Россиянам, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо уже сейчас включить уведомления обо всех банковских операциях, ограничить дневные суммы переводов и снятия наличных, завести отдельную карту для покупок в интернете и использовать разные пароли для почты, «Госуслуг» и банковских сервисов. Об этом рассказала РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что сегодня злоумышленники умеют подделывать номера телефонов, используют похищенные персональные данные и постоянно придумывают новые схемы и легенды. Но в основе большинства атак остается одно и то же – заставить человека действовать раньше, чем он успеет подумать.

Поэтому полезно заранее установить простые правила для себя и своих близких, включить уведомления обо всех банковских операциях, ограничить дневные суммы переводов и снятия наличных. Для покупок в интернете завести отдельную карту и не держать на ней крупные суммы, отметила Лантратова. Если человеку звонят из «ФСБ», «банка», «полиции» – необходимо сразу положить трубку.

Москва, Елена Васильева