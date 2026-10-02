Пенсионер погиб при взрыве в квартире в Зеленограде

Взрыв прогремел в жилом доме в Зеленограде. По предварительным данным, погиб 80-летний мужчина. На месте работают оперативные службы.

Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома в Крюково. Прибывшие на место спасатели вывели из здания 15 человек.

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело хозяина квартиры. Больше никто не пострадал.

Специалисты проверяют помещение на наличие взрывного устройства. Причина ЧП устанавливается.

Москва, Зоя Осколкова

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