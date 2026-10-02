Новак: ВСУ за ночь атаковали четыре российских НПЗ

Минувшей ночью четыре российских нефтеперерабатывающих предприятия подверглись атакам украинских дронов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб», – отметил Новак.

По словам вице-премьера, в России в последнее время идет активная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, благодаря чему ущерб от атак значительно снизился. Кроме того, восстановление поврежденного оборудования идет быстрее.

«Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, Министерством обороны по усилению защиты», – сказал Новак.

Как сообщали ранее в МО РФ, сегодня ночью средства противовоздушной обороны сбили более 640 украинских беспилотников над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube