Система ПРО перехватила более 200 украинских дронов

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны сбили более 200 вражеских дронов над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 2 октября до 8.00 мск 3 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Военные сбивали БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В целях безопасности сегодня ночью Росавиация вводила ограничения в аэропортах Геленджика, Сочи, Калуги, Саратова и столичном Внуково.

Москва, Зоя Осколкова