Один человек погиб и шестеро пострадали после атаки дронов на Подмосковье

Сегодня ночью при ударе дронов по территории Московской области один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Сил семье пережить эту тяжелую утрату», – написал глава региона в «Макс».

В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция. В деревне Ляхово Домодедовского округа помощь врачей потребовалась трем людям. После осмотра и оказания помощи они отказались от госпитализации.

Кроме того, в Истре повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома. В Домодедово, в селе Лобаново, произошло возгорание частного дома. Еще один дом разрушен в Барыбино.

На местах падения обломков работают экстренные службы. Последствия ночного налета устраняются.

Москва, Зоя Осколкова