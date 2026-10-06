Средства ПВО за ночь сбили более 860 украинских БПЛА

Минувшей ночью система противовоздушной обороны России перехватила более 860 украинских дронов над территорией 12 регионов страны. На местах падения обломков работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 октября до 9.00 мск 6 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 868 украинских БПЛА самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбивали на территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В целях безопасности Росавиация вводила ограничения на работу всех столичных аэропортов – Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Москва, Зоя Осколкова