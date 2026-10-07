Загрязнения Черного моря после атаки на танкер около Сочи не выявлено

Росприроднадзор не выявил загрязнения Черного моря из-за возгорания нефтетанкера близ побережья Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют», – заявили в Росприроднадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что осуществляют наблюдение за береговой полосой и морской акваторией после пожара на танкере. «Данных о разливе и угрозе береговой линии нет», – подчеркнули в Росприроднадзоре.

Вечером 6 октября либерийский танкер «Афрамакс Рио» подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. После атаки на судне вспыхнул пожар. Минтранс РФ накануне сообщал, что в акватории происходит горение нефти. Экипаж танкера состоял из 23 граждан Индии, всех моряков спасли, никто из них не пострадал.

Согласно последним данным Минтранса, открытое горение на танкере ликвидировано. «Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет», – подчеркнули в ведомстве. Сводная группировка сил Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края начинает ликвидацию последствий атаки на судно, добавили в министерстве.

В Сочи из-за происшествия временно ограничили доступ к набережным и пляжам. Власти федеральной территории «Сириус» также временно закрыли пляжи и организовали постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом.

Москва, Наталья Петрова