Девочка погибла при ракетном обстреле белгородского села

В селе Принцевка Валуйского округа Белгородской области 11-летняя девочка погибла в результате ракетного обстрела со стороны Украины. Еще четыре мирных жителя, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«11-летняя девочка с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в детскую областную клиническую больницу. Женщины 72 и 47 лет и мужчина 60 лет с осколочными ранениями ног, рук и плеча госпитализированы в Валуйскую ЦРБ», – сказано в сообщении.

Кроме того, при ударе ВСУ повреждены два частных дома и легковой автомобиль.

В поселке Ракитное Ракитянского округа в результате атаки БПЛА на легковушку пострадал мужчина. С осколочными ранениями грудной клетки и тазобедренного сустава он доставлен в районную больницу. После оказания первой помощи медики транспортируют его в больницу №2 Белгорода.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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