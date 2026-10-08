Силы ПВО за ночь сбили над Россией 399 беспилотников

Сегодня ночью средства противоздушной обороны уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа над 21 регионом России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкирией, Крымом, Татарстаном и над акваторией Черного моря.

В Краснодаре обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий. Вспыхнул пожар, его уже потушили, сообщил региональный оперативный штаб. Фрагменты беспилотника повредили здание, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Москва, Наталья Петрова