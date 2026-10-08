Компания «Яндекс» сообщила об инциденте в дата-центре под Рязанью

Компания «Яндекс» сообщила об инциденте в дата-центре в Сасове в Рязанской области. В результате ЧП возникли проблемы с электропитанием отдельной зоны доступности облачной платформы Yandex Cloud.

«В дата-центре в Сасово произошел инцидент, который затронул часть инфраструктуры. Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет. Команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов», – сообщила пресс-служба компании.

В «Яндексе» уточнили, что в связи с инцидентом в зоне доступности ru-central1-b в других зонах могут возникать проблемы при создании новых виртуальных машин, кластеров k8s и баз данных.

«Мы продолжаем работу над устранением последствий инцидента и будем сообщать о ходе восстановления… Рекомендуем по возможности перенести нагрузку в другие зоны доступности», – отмечается в сообщении.

Пользователи сообщают о проблемах с доступом ко многим сервисам «Яндекса» – поиску, облачному хранилищу, документам и таблицам. В компании в случае возникновения сложностей предлагают обратиться в службу поддержки по номеру горячей линии или заполнить форму обратной связи на сайте.

Москва, Зоя Осколкова