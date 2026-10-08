Пожар начался в промзоне Салавата после атаки БПЛА

Пожар возник в промзоне в башкирском Салавате после падения обломков сбитых беспилотников, сообщил мэр города Марат Загидуллин.

По его словам, сегодня утром была отражена атака БПЛА ВСУ на Салават.

«Обломки нескольких беспилотников упали в промзоне, возникло возгорание. Экстренные службы сейчас на месте», – написал глава города в «Максе».

«Предприятие продолжает работать», – добавил Загидуллин, отметив, что погибших и пострадавших нет. О каком промышленном объекте идет речь, градоначальник не уточнил.

Беспилотную опасность в Башкирии объявили в 6 часов утра. Режим угрозы атаки БПЛА сняли спустя пять часов. В аэропорту Уфы вводились ограничения на полеты. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили 399 вражеских дронов над российскими регионами. В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на предприятии. Обошлось без пострадавших.

Салават, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube