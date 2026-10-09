ВСУ ударили по Калуге, есть повреждения, ранены 9 человек

Девять человек пострадали при налете беспилотников ВСУ на Калугу сегодня ночью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Враг нанес удар по инфраструктуре города, в результате есть пострадавшие и повреждения. К сожалению, 9 человек получили ранения, пять из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии», – написал глава региона в «Максе». По его словам, медики оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Также в результате атаки повреждены частные дома в двух муниципальных округах, добавил Шапша. На местах работают оперативные группы.
Всего силы противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 26 украинских беспилотников над Калугой, а также над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского муниципальных округов региона.
Калуга, Наталья Петрова
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