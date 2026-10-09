Средства ПВО за ночь сбили более 500 украинских дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны России перехватила более 500 украинских дронов над территорией 20 регионов страны. На местах падения обломков работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 8 октября до 8.00 мск 9 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбивали над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.

В целях безопасности Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Сочи, Ухты, Бугульмы, Казани, Ульяновска, Чебоксар, Нижнекамска, Самары, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска, Саратова и столичных – Внуково, Домодедово и Жуковский.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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