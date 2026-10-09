Дата-центр «Яндекса» в Калуге получил повреждения при атаке дрона

Часть инфраструктуры центра обработки данных «Яндекса» в Калуге повреждена в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщили в компании.

«В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», – говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал. В настоящее время на месте работают экстренные службы и специалисты компании.

Накануне в ЦОД «Яндекса» в Сасово Рязанской области после атаки БПЛА произошло возгорание, затронувшее часть инфраструктуры. Пострадавших нет, но работа дата-центра полностью остановлена.

Калуга, Зоя Осколкова