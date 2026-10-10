Масштабная атака БПЛА на регионы России: сбито 560 дронов, ранены 7 человек

Силы противоздушной обороны с 20:00 пятницы до 8:00 субботы перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников над 17 российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Есть пострадавшие в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщили местные власти.

Как уточнили в военном ведомстве, дроны сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе и Крыму. Кроме того, воздушные цели были поражены над акваториями Азовского и Черного морей.

Массированной атаке подверглась Ростовская область – за ночь над регионом было уничтожено более 100 беспилотников. Пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе». Двоих госпитализировали, одному из них врачи оказывают экстренную хирургическую помощь. Остальных после обработки ран отправили на амбулаторное лечение. Напомним, при ночной атаке был поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях останавливали, сейчас оно полностью восстановлено, уточнил глава региона. В Ростове-на-Дону были повреждены несколько многоэтажных и частных домов, в Батайске – незаселенная новостройка. В Азове повреждения получили два судна. По предварительным данным, погибших и пострадавших на борту нет. Экстренные службы продолжают работать в местах ЧП и тушат возгорание на складских промышленных мощностях. Муниципальные комиссии уже сегодня приступят к уточнению данных о повреждениях жилых домов и инфраструктуры, добавил Слюсарь. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, заверил он.

На подлете к Москве утром подразделения ПВО нейтрализовали 25 БПЛА, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, 403 беспилотника летели в сторону Московского региона с 20:30 пятницы, большую часть сбили на дальних подступах. Во всех аэропортах московского авиаузла вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Их уже отменили.

В Туапсе в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек, его госпитализировали, сообщил оперштаб Краснодарского края Его. Также из-за падения обломков произошло возгорание на склоне горы со стороны моря, которое оперативно потушили.

В Орловской области из-за атаки дронов повреждена электроподстанция в Знаменском районе, уточнил губернатор региона Андрей Клычков. В результате часть жилого сектора населенных пунктов муниципалитета оказалась обесточена, ведутся восстановительные работы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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