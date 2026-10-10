В Брянской области приостановлено движение поездов после ночной атаки БПЛА

ВСУ атаковали беспилотниками самолетного типа железнодорожный мост в Выгоничском районе Брянской области. Из-за повреждения железнодорожного полотна нарушено сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В пресс-службе Московской железной дороге (МЖД) уточнили, что движение поездов на перегоне Полужье – Выгоничи временно приостановлено. «Пострадавших нет. На месте проводятся восстановительные мероприятия», – говорится в сообщении.

В МЖД добавили, что информирование пассажиров об изменении маршрутов следования поездов проводится на станциях.

Железнодорожная инфраструктура в Брянской области уже подвергалась атакам вражеских дронов в конце сентября. В результате удара БПЛА на перегоне Дятьково-Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Кроме того, в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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