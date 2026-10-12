Средства ПВО перехватили над российскими регионами 151 дрон ВСУ

Силы противоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 151 беспилотник ВСУ самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, вражеские цели сбивали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Крыму и над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщал о перехвате 16 БПЛА, летевших в направлении столицы.

Над Калужской областью нейтрализовали 37 беспилотников – дроны поражены на окраинах Калуги и Обнинска, а также над территориями восьми муниципальных округов, уточнил губернатор Владислав Шапша. По его данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Ростовской области отражена беспилотная атака в Каменске, проинформирвал губернатор Юрий Слюсарь. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», – написал он в «Максе».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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