Медведи растерзали двух мужчин в Иркутской области

В Нижнеилимском районе Иркутской области два человека погибли в результате нападения медведей в минувшие выходные. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Таким образом, число жертв нападения медведей на людей в Приангарье достигло семи.

Тело одной жертвы – 56-летнего мужчины с множественными следами нападения хищника – нашли вблизи зимовья, расположенного в районе реки Тарея Братского водохранилища.

Останки второго погибшего – 47-летнего жителя поселка Речушка – обнаружили в лесу недалеко от поселка Каймоново. Мужчина на протяжении нескольких месяцев проживал в зимовье. Его родные полагали, что он ушел на охоту и не вернулся, в связи с чем числился как без вести пропавший.

По фактам гибели мужчин проводятся доследственные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе в Приангарье медведь напал на 81-летнего рыбака на реке Киренга. Пенсионер смог отбиться от зверя, забраться в лодку и отплыть подальше от берега. В результате инцидента мужчина получил раны рук и тела.

Иркутск, Наталья Петрова