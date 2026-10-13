ВМС Франции захватили нефтетанкер в Индийском океане

Французские военно-морские силы захватили нефтяной танкер в 450 милях от острова Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон.

По его словам, танкер DF Peak подозревается в плавании под фальшивым флагом и участии в незаконной перевозке топлива. Какой стране принадлежит судно, неизвестно.

Макрон заявил, что операция по задержанию была проведена «в соответствии с нормами международного морского права и демонстрирует нашу решимость бороться с любыми видами незаконной деятельности, где бы они ни происходили».

«Франция полна решимости бороться с «теневым флотом» по всему миру», – подчеркнул он в соцсети X (заблокирована в РФ).

Свой пост французский президент сопроводил кадрами высадки с вертолета французских военных на палубу танкера.

Напомним, 25 июня Макрон сообщал о задержании французскими военными в Средиземном море танкера Deliver, следовавшего из российского Приморска под флагом Камеруна. Он назвал нефтетанкер частью «теневого флота» России, который «стремится обойти санкции».

31 мая ВМС Франции при поддержке Британии задержали в Атлантике шедший из Мурманска танкер Tagor. Макрон утверждал, что судно находится под международными санкциями, игнорировало элементарные правила морской навигации и «представляло угрозу для окружающей среды». В начале июля французский суд снял арест с танкера. Владелец судна был оштрафован на на 1 млн евро за отсутствие флага и игнорирование требований представителей власти.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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