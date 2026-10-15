В Рязанской области отражают массовый налет БПЛА – закрыты десятки школ и детсадов

Рязанская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. В Рязани из-за налета БПЛА закрыты десятки школ и детсадов.

«Продолжаются массовые атаки БПЛА на регион. Сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам», – написал он в своем канале в «Максе».

Малков добавил, что 15 октября в целях безопасности отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани. «Школы: 9/31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76. Детские сады: 4, 7, 21, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 152, 157», – уточнил он.

Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детсадах будут открыты дежурные группы, добавил глава региона.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак в среду заявил от атаках ВСУ 14 октября на НПЗ в Рязанской и Саратовской областях, подчеркнув, что Киев не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия.

Рязань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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