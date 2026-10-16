В Белгородской области автобус подвергся атаке БПЛА: ранены четыре женщины

Беспилотник ВСУ нанес удар по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области. В результате атаки ранения получили четыре женщины, состояние одной из них оценивается как тяжелое. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Бойцы самообороны доставили пострадавших в районную больницу. «У одной женщины диагностирована незавершенная ампутация ноги. Она находится в тяжелом состоянии. У второй женщины – мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног. У третьей женщины предварительно диагностирована акубаротравма», – уточнили в оперштабе. Медики оказывают им помощь, после чего их перевезут в городскую больницу №2 Белгорода.

У четвертой женщины осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеч. Она продолжит лечение амбулаторно.

Фото: канал врио главы Шебекинского округа Руслана Дегтярева в «Максе»

Кроме того, в Шебекино из-за атаки очередного дрона поврежден частный дом, загорелся легковой автомобиль. В селе Маломихайловка Шебекинского округа при ударе FPV-дрона повреждения получил социальный объект.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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