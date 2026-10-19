Система ПВО за ночь сбила над Россией 149 дронов ВСУ

Подразделения противоздушной обороны в течение минувшей ночи ликвидировали 140 вражеских беспилотников самолетного типа над 13 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, Татарстаном, Удмуртией и Крымом.

По данным Росавиации, ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах десяти городов России – Пензы, Саратова, Саранска, Самары, Ульяновска, Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Ижевска и Перми. Аэропорт Перми утром вновь приостановил работу на фоне угрозы атаки БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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