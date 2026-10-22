Два человека пострадали по время массового ночного налета дронов на Москву

Минувшей ночью украинские военные запустили рекордное за текущий год количество беспилотников на Московский регион. По предварительным данным, пострадали два человека.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Подавляющее большинство дронов удалось ликвидировать на дальних рубежах. 163 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве

«Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил Собянин.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских БПЛА самолетного типа. Вражеские дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В целях безопасности Росавиация вводила ограничения на работу всех столичных аэропортов, а также воздушных гаваней Калуги, Ярославля, Тамбова, Пскова и Сочи.

Москва, Зоя Осколкова