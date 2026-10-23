Над Россией за ночь уничтожили более 440 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь подразделения противоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 443 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России. Противник направил БПЛА как на приграничные регионы, так и на регионы в Центральной России, Поволжье и на юге страны.

По информации военного ведомства, вражеские дроны сбивали в небе над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областями, Пермским и Краснодарским краями, Московским регионом. Также атаку беспилотников отбили в Татарстане, Удмуртии и Крыму. Кроме того, дроны ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в сторону столичного региона летело 155 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. «Пять беспилотников нейтрализованы на подлете к Москве», – написал градоначальник в «Максе».

В Воронеже обломки БПЛА повредили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль. Всего над городом и десятью районами области за ночь было перехвачено 33 беспилотника, уточнил губернатор региона Александр Гусев.

В Краснодарском крае обломки дрона повредили остекление в частном жилом доме в поселке Ильич Темрюкского района, никто не пострадал, сообщил региональный оперативный штаб. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Москва, Наталья Петрова