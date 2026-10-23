В Нижегородской области после атаки БПЛА повреждены дома и объект инфраструктуры, есть раненые

В Нижегородской области отражена атака беспилотников ВСУ. Пострадали три мирных жителя. Повреждены инфраструктурный объект и жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Ночью и утром на территории Нижегородской области силы Минобороны и «Барс-НН» отразили атаку 19 БПЛА. По предварительной информации, в Городецком округе в результате падения обломков травмы получили три мирных жителя, они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Также повреждения получили несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры», – написал глава региона он в своем канале в «Максе».
Школы в Городецком округе перевели на дистанционный режим работы.
«На местах инцидентов работают оперативные службы, данные об ущербе уточняются», – добавил Никитин.
Меж тем, по данным регионального минтранса, движение транспорта по дамбе Нижегородской ГЭС, ранее прерванное из-за угрозы атаки БПЛА, возобновлено.
«Движение на участке дороги 22К-0020 между Заволжьем и д. Заборово в Городецком муниципальном округе восстановлено», – сказано в сообщении.
Аэропорт Нижнего Новгорода на фоне беспилотной опасности приостановил обслуживание рейсов с 3:43 мск. На данный момент временные ограничения в работе авиагавани сохраняются.
Напомним, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 443 вражеских дрона над территорией России, сообщало Минобороны.
Нижний Новгород, Наталья Петрова
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