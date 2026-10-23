В Подмосковье подросток поджег АЗС по заданию анонимных кураторов

В подмосковной Балашихе 16-летний подросток поджег бензоколонку по заданию анонимных кураторов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Сообщение о возгорании на АЗС, расположенной на Леоновском шоссе, поступило в дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря. Пожарные оперативно потушили возгорание. Пострадавших нет.

Причиной пожара стал намеренный поджог. Полицейские установили подозреваемого и задержали его. На допросе подросток признался, что действовал по заданию неизвестных, с которыми связывался в мессенджере. Собеседники представлялись ему сотрудниками органов безопасности.

В отношении юноши возбудили уголовные дела по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» и «Террористический акт».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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