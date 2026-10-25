В Белгороде во время ночного налета дронов погиб мирный житель

Минувшей ночью жертвой атаки украинских дронов стал мирный житель в Белгороде, пострадали еще 14 человек. В общей сложности система противовоздушной обороны сбила более 530 вражеских БПЛА над территорией 23 регионов России.

«Белгород минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников: погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения», – сообщил губернатор Александр Шуваев.

Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города. Шесть человек продолжат лечение амбулаторно.

В результате атаки повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 24 октября до 8.00 мск 25 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 532 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым, Удмуртской Республики и над акваторией Азовского моря», – сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, сегодня ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Краснодара, Пензы, Саратова, Геленджика, Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Нижнекамска, Перми и столичном Домодедово.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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