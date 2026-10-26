Задержаны агенты СБУ, готовившие атаку дронами на объект ПРО Москвы

ФСБ сообщила о предотвращении атак FPV-дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики. По подозрению в подготовке терактов задержаны двое уроженцев Закавказья, завербованных Службой безопасности Украины.

По информации ФСБ, атаки планировалось совершить с помощью ударных беспилотников, которые должны были запустить на территории Московской области. Дальнейшее управление дронами планировалось вести дистанционно с территории Украины.

В спецслужбе отметили, что один из задержанных был завербован сотрудником СБУ. Ему обещали заплатить за совершение теракта. По заданию куратора он прибыл в Россию для подготовки преступления и в дальнейшем привлек к этому своего близкого знакомого.

FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств фигуранты забрали из тайников в Смоленской и Калужской областях. Затем они настраивали беспилотники, готовили их к доставке на точку запуска в Московской области и отрабатывали включение устройств перед взлетом.

Агентов СБУ задержали на этапе подготовки к теракту. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Суд отправил задержанных под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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