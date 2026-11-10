Промышленный объект поврежден после налета БПЛА на Новгородскую область

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил об отражении ночью массированной атаки украинских беспилотников на регион.
По его данным, в результате налета БПЛА «пострадал объект промышленности».
Кроме того, обломки беспилотников повредили два дачных дома, никто не пострадал. «Жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная», – написал Дронов в «Максе».
Специалисты экстренных служб оперативно отреагировали и ликвидировали последствия атаки, добавил глава региона.
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили над Россией 155 вражеских дронов, отчиталось ранее Минобороны РФ.
Великий Новгород, Наталья Петрова