Промышленный объект поврежден после налета БПЛА на Новгородскую область

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил об отражении ночью массированной атаки украинских беспилотников на регион.

По его данным, в результате налета БПЛА «пострадал объект промышленности».

Кроме того, обломки беспилотников повредили два дачных дома, никто не пострадал. «Жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная», – написал Дронов в «Максе».

Специалисты экстренных служб оперативно отреагировали и ликвидировали последствия атаки, добавил глава региона.

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили над Россией 155 вражеских дронов, отчиталось ранее Минобороны РФ.

Великий Новгород, Наталья Петрова