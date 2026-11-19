Средства ПВО за ночь перехватили более 50 дронов

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 50 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 18 ноября до 8.00 мск 19 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Республики Татарстан.

На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Данные о разрушениях и пострадавших будут уточняться.

В целях безопасности Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Тамбова, Калуги, Саратова, Самары, Пензы, Ульяновска, Казани, Бугульмы, Нижнекамска и Уфы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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