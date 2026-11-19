Резервуары для хранения нефти рядом с Альметьевском попали под удар вражеских беспилотников в ходе атаки на юго-восточную часть Татарстана рано утром 19 ноября. Об этом проинформировала пресс-служба главы республики.
В сообщении подчеркивается, что благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара. На месте работают все необходимые силы и средства.
Осколками повреждены несколько гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.
Минобороны России ранее сообщило, что за прошедшую ночь подразделения ПВО сбили 53 украинских БПЛА над 10 российскими регионами, в том числе над Татарстаном.
Казань, Наталья Петрова
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