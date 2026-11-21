Количество жертв атаки украинских беспилотников на жилые дома в поселке Юбилейное в Луганске в ночь на 20 ноября увеличилось до шести. Из-под завалов обрушившегося из-за удара ВСУ многоквартирного дома извлекли еще трех погибших – 13-летнюю девочку с матерью и пожилую женщину. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Поисково-спасательная операция завершена.

Напомним, при налете БПЛА пострадали шесть мирных жителей. Раненая восьмилетняя девочка доставлена в Институт им. Пирогова в Москве для прохождения дальнейшего лечения. Мать ребенка и ее двое совершеннолетних братьев погибли. Еще пятеро пострадавших получают необходимое лечение амбулаторно и в медицинских учреждениях ЛНР, добавил Пасечник.

В поселке Юбилейное из-за атаки БПЛА повреждены еще несколько многоквартирных домов. В настоящее время ведутся работы по закрытию теплового контура в них. «В случае необходимости всем, чье жилье пострадало, мы готовы помочь с расселением. С семьями погибших и пострадавших работают все профильные службы, в том числе оказывают помощь в подготовке необходимых документов для оформления денежных компенсаций», – написал глава ЛНР в «Максе».

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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