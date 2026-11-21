Погранслужба Финляндии проводит спасательную операцию после атаки БПЛА на российское судно

Пограничная служба Финляндии руководит спасательной операцией после атаки беспилотников на российское грузовое судно в Финском заливе. На сухогрузе после удара БПЛА возник пожар.

«В восточной части Финского залива горит российское грузовое судно. Финская пограничная служба руководит морской спасательной операцией и готовится к возможному устранению экологического ущерба в зоне ответственности Финляндии», – говорится в сообщении финской погранслужбы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что два беспилотника ударили по грузовому судну, которое шло в Калининград, в нейтральных водах Финского залива. Атака совершена в трех морских милях от российской границы. Проводится эвакуация экипажа, добавил Дрозденко.

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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