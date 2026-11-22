Два туриста из России стали жертвами ДТП в Чили, еще двое ранены

На юге Чили в результате столкновения туристического микроавтобуса и грузовика погибли двое российских туристов, еще двое травмированы. Об этом сообщают чилийские СМИ.

ДТП произошло в субботу днем на трассе в регионе Магальянес между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Наталесом, информирует BioBioChile.

По данным издания, на месте происшествия скончались мужчина и женщина. Еще четыре человека, находившиеся в микроавтобусе, – двое российских туристов, водитель и его сопровождающий – получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Также пострадал водитель грузовика.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Полиция взаимодействует с МИД Чили для организации передачи тел погибших родственникам.

Сантьяго, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube