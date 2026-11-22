На юге Чили в результате столкновения туристического микроавтобуса и грузовика погибли двое российских туристов, еще двое травмированы. Об этом сообщают чилийские СМИ.
ДТП произошло в субботу днем на трассе в регионе Магальянес между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Наталесом, информирует BioBioChile.
По данным издания, на месте происшествия скончались мужчина и женщина. Еще четыре человека, находившиеся в микроавтобусе, – двое российских туристов, водитель и его сопровождающий – получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Также пострадал водитель грузовика.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Полиция взаимодействует с МИД Чили для организации передачи тел погибших родственникам.
Сантьяго, Наталья Петрова
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