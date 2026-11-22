Средства противоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 170 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Брянский области 32-летний мужчина пострадал в результате удара беспилотника по жилому дому в селе Кистер Погарского района. По данным местных властей, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Над Воронежем и двумя районами области уничтожены 23 беспилотника, уточнил губернатор Александр Гусев. По его данным, в Воронеже обломки БПЛА повредили остекление и кровлю частного дома, а также два автомобиля. В одном из пригородных районов повреждены частный дом и хозпостройка. Обошлось без пострадавших.

В Ростовской области атаку БПЛА отразили в Таганроге, Волгодонске и еще в трех районах региона – Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком районах. В поселке Долотинка Миллеровского района обломками дрона повреждена хозпостройка в частном домовладении. Никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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