Промышленный объект поврежден в Пермском крае в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отбивать атаку беспилотников.
Губернатор призвал жителя Прикамья не подходить к обломкам дронов, а также не снимать и не выкладывать в сеть информацию о БПЛА и работе системы противоздушной обороны.
В регионе ранним утром был введен режим беспилотной опасности. Министерство территориальной безопасности Прикамья сообщало, что подразделения ПВО отражают атаку вражеских беспилотников.
Пермь, Наталья Петрова
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