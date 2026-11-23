В Пермском крае промышленный объект поврежден при налете БПЛА

Промышленный объект поврежден в Пермском крае в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отбивать атаку беспилотников.

Губернатор призвал жителя Прикамья не подходить к обломкам дронов, а также не снимать и не выкладывать в сеть информацию о БПЛА и работе системы противоздушной обороны.

В регионе ранним утром был введен режим беспилотной опасности. Министерство территориальной безопасности Прикамья сообщало, что подразделения ПВО отражают атаку вражеских беспилотников.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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