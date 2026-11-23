Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО «НЗНП» приостановило свою деятельность», – написал глава региона в «Максе».

Слюсарь добавил, что экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий вражеской атаки.

Ранее ростовский губернатор сообщал об уничтожении более 80 беспилотников ВСУ в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области. Он также информировал о возгорании в Красносулинском районе, возникшем из-за падения обломков БПЛА.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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