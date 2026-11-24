Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 699 вражеских дронов над территорией семи регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 23:00 23 ноября по 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 63 беспилотника уничтожены на подлете к Москве.

В целях безопасности Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Калуги, Волгограда, а также столичных Внуково и Шереметьево.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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