Федеральная антимонопольная служба выявила картель на рынке противогололедных реагентов в 22 регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении ООО ТД «УЗПМ» и ООО «Транссервис» по поводу организации картеля на рынке поставок противогололедных реагентов.
«Организации применяли единую модель поведения при участии в 130 закупочных процедурах, затрагивающих 22 региона страны. Такая стратегия позволила участникам картельного соглашения избежать реальной конкурентной борьбы и заключить контракты с минимальным снижением цены», – отметили в службе.
Согласно данным ФАС, торги проходили для нужд различных государственных учреждений в период с 2023-го по 2025 год. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 4 млрд 902,2 млн рублей. Компаниям грозят оборотные штрафы.
Москва, Зоя Осколкова
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